Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 3 jokey attan düştü

01 Ocak 2022 Cumartesi, 17:03

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusu olan 'Maiden' mücadelesinde, saat 16.00'da start verilen 1200 metre koşusunda, son 600 metreye girilirken apranti Nizamettin Demir'in yönetimindeki 'Yamoto' isimli safkan devrildi.

Demir'in arkasındaki 'Akkuş Kızı' isimli safkanın jokeyi Emrah Sincan ile 'Eylülcemre' isimli atı kontrol eden jokey Mücahit Bayır da yaşanan kazada attan düştü. Atlar ise zeminde savruldu. Attan düşen jokey Mücahit Bayır ayağa kalkarken, Emrah Sincan ile apranti Nizamettin Demir, sahaya getirilen ambulansta tedaviye alındı.

Yerden kalkamayan ve omzunda sıkıntı yaşadığı öğrenilen jokey Emrah Sincan, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

TJK'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, Adana Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusunda 'Maiden' yarışında attan düşen jokey Emrah Sincan'ın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği, jokey Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jokeyler ile safkanların ilgililerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu.







