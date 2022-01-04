Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can (6) ve Ali Efe (8) ile eşi Samet Çulha'nı hareketsiz şekilde buldu.
Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha'nın yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- İşte meslek meslek yeni memur maaşları
- Dolar/TL'de korkutan öngörü
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- 'Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz'
- Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
- İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?