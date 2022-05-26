Adana'da jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu

Adana'da jeofizik mühendisi 34 yaşındaki Bülent A. ofisinde ölü bulundu. Bülent A.'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 11:32
Adana'da jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu.

Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki binada ofisi bulunan jeofizik mühendisi Bülent A.'dan haber alamayan yakınları iş yerine gitti.

İş yerinde hareketsiz yatarken bulunan Bülent A., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Doktorların yaptığı kontrolde Bülent A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.

Jeofizik mühendisinin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Adana ölü bulundu

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