'Adana'da ücretsiz konser' denildi: Eğitim-İş yetkililerden şikayetçi oldu

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

AKP gençlik kolları, geçen 21 Mayıs’ta Adana’da festival düzenledi. İddiaya göre, İzmir’de AKP gençlik kollarında görevli iki kişi, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’in yönlendirmesi ile Konak Hürriyet Anadolu Lisesi Müdürü Sabahattin Kuru ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı festivale okul öğrencilerinin gönderilmesi istendi. Kuru ise “festivalin siyasi içeriğinden bahsetmeden” duyuru yaptı. Liselilere, “Ücretsiz konser olacağı” söylendi. Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Adem Yıldırım, konuyu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıdı. Şikâyet dilekçesinde Şimşek ve Kuru hakkında soruşturma yapılması istendi. Yıldırım, “Bu şahıslar hakkında gereken idari işlemler başlatılmazsa konuyu yargıya taşıyacağız” dedi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise “Biz ‘Taşımalı eğitim bitsin’ derken, öğrencileri eğitimden mitinglere taşıma aşamasına geçildi. Bu miting kumpasının kabul edilebilir tarafı yok” diye konuştu.