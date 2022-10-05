Adana'da orman yangını!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 15:58
Adana'da orman yangını!
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Adana'nın Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz ve 75 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Adana Orman ormanlık alan Yangın

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