Adana'da orman yangını!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz ve 75 personel sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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