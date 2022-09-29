Çanakkale'de çıkan orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

AA
29 Eylül 2022 Perşembe, 14:56
Çanakkale'de çıkan orman yangını çıktı
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Örtülüce köyünde bulunan çöplük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Görüntü: Arşiv


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