Adana'da orman yangını çıktı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 15:04

Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesine orman yangını başladı.

Yangına ekipler anında hem havadan hem de karadan müdahale etti. 2 helikopter, 9 arasöz, 3 su tankı, 45 işçi ile müdahale edilen orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürülen yangında soğutma çalışmaları çalışmalar devam ediyor.