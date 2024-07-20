Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.

DHA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 23:01
Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
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Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahaleye başladı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.


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