Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü! Mürettebat yüzerek kurtuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına havadan müdahale sırasında baraj gölünden su alırken göle düşen helikopterdeki mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:14
Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü! Mürettebat yüzerek kurtuldu
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Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiindeki orman yangınına müdahale eden helikopter Gökdere Köprü Barajı'na su alırken bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın yüzerek kurtulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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