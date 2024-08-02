Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü! Mürettebat yüzerek kurtuldu
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına havadan müdahale sırasında baraj gölünden su alırken göle düşen helikopterdeki mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi.
Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiindeki orman yangınına müdahale eden helikopter Gökdere Köprü Barajı'na su alırken bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın yüzerek kurtulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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