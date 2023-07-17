Adana'da ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.3 saat süren çalışmanın sonucunda yangın kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:21
Abone Ol google-news

İlçeye bağlı Kelebek Mahallesi'nde demir yolunun yan tarafındaki otluk alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyip, ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Karaisalı ilçesi Kelebek Mahallesi'ndeki otlukta, saat 12.00 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale sonrası ekipler, soğutma çalışması başlattı. 


İlgili Haberler

Milas yangınının nedeni belli oldu: 160 hektarı kül etmişti, tutuklandı

Milas yangınının nedeni belli oldu: 160 hektarı kül etmişti, tutuklandı
Belen'de orman yangını dehşeti: Depremin yıkamadığı evler yerle bir oldu

Belen'de orman yangını dehşeti: Depremin yıkamadığı evler yerle bir oldu
Hatay, Çanakkale ve Mersin'de yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Hatay, Çanakkale ve Mersin'de yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

En Çok Okunan Haberler