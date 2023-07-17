Adana'da ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.3 saat süren çalışmanın sonucunda yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kelebek Mahallesi'nde demir yolunun yan tarafındaki otluk alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyip, ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Karaisalı ilçesi Kelebek Mahallesi'ndeki otlukta, saat 12.00 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale sonrası ekipler, soğutma çalışması başlattı.
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