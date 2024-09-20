Adana'da otomobil, dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil, dere yatağına devrildi: 2 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 07:41

Feci kaza, gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta meydana geldi.

Mehmet D. (18) yönetimindeki 38 TH 896 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Baran C. (17), ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü Mehmet D., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Etiketler: #Adana Şehir Hastanesi #Adana

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