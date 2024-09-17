'Magarsus' dizisinin yeni sezon çekimleri Adana’da başlıyor: Bora Akkaş kadroda

Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:08

Güncelleme: 17.09.2024 - 13:08

Blu TV’de yayınlanan ‘Magarsus’ dizisinin yeni sezon çekimleri 1 Ekim’de Adana’da başlayacak ve kasım sonuna kadar devam edecek. Dizinin yönetmenliğini ve senaristliğini Yunus Ozan Korkut üstlenirken, senaryo Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından kaleme alınıyor. Yapımcılığı ise Yamaç Okur ve Serkan Çakarer tarafından gerçekleştiriliyor.

Merve Dizdar, Berkay Ateş ve Çağlar Ertuğrul’un başrol oynadığı dizinin ikinci sezonunda kadroya Sezin Akbaşoğulları’nın ardından Bora Akkaş da katıldı. Akkaş, dizide ‘Yılmaz Kaya’ karakterini canlandıracak. Kaya, Sarıbahçe’de yaşayan ve sulama konusunda yüksek lisansı olan bir ziraat mühendisi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Bora Akkaş, 'Magarsus' dizisinin yanı sıra, geçtiğimiz cumartesi akşamı prömiyeri yapılan Demet Evgar’lı ‘Afife’ oyununda da sahne aldı. Ayrıca Netflix’te yayınlanacak olan ‘Erşan Kuneri 2’de de rol alıyor.