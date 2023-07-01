Adana'da otomobilden rastgele ateş edilmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada otomobilden rastgele ateş edilmesi sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan amca yeğen tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ilk günü Umut Kaya , yolda yürüdüğü sırada göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, bir otomobilden tabancayla çevreye rastgele ateş edildiği belirlendi.
Plakası tespit edilen araç, olay yerinin yakınındaki Sinanpaşa Mahallesi'nde park halinde bulundu.
TUTUKLAMA KARARI
Ekipler, araçtaki Nurullah A. (22) ve yeğeni N.A'yı (17) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.
Şüphelilerden Nurullah A, ifadesinde "olay günü kavgaya karıştığını, kendisini darbedenlere gözdağı vermek için adrese dönüp aynı silahla hem kendisinin hem de yeğeninin çevreye rastgele ateş ettiğini söylediği" öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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