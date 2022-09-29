Yakınlarını kaybedenler bireysel silahlanmaya dikkat çekmek için eylem yaptı

29 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Umut Vakfı tarafından bireysel silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla yapılan “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” dün yapıldı. Çocuklarını, kardeşlerini silahlı şiddetten dolayı kaybetmiş aileler, silahlara kolay şekilde ulaşılmaması gerektiğini belirterek “Çocuklarımızın can güvenliği yok” dedi.

Türkiye’de her yıl binlerce yurttaş silahlı şiddete maruz kalıyor ve yaşamını yitiriyor. Umut Vakfı tarafından bireysel silahlanmaya dikkat çekmek ve önüne geçmek için her yıl 28 Eylül’de düzenlenen “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” etkinliği dün Maçka Demokrasi Parkı’nda yapıldı. Burada konuşan Umut Vakfı Başkanı Özben Önal, “Umut Vakfı başkanlığını annem Nazire Dedeman’ın vefatı üzerine devir aldım. Tam 28 yıl acılar içerisindeki annemle birlikte ben de kardeşim Umut’un bir silahla öldürülmesinin acısını hâlâ yaşıyorum. Yaşadığımız bu acı olay sonrası, çocuklarımızın, tabiri caizse şehir eşkiyası insanların katil kurşunlarıyla ölmemesi için yıllardır mücadele ediyoruz” dedi.

Etkinlikte çocuklarını, kardeşlerini silah şiddetinden kaybeden aileler konuştu.

9 TAKSİTLE CİNAYET

17 yaşında pompalı tüfekle öldürülen Helin Palantöken’in babası Nihat Palantöken, “Benim kızım internet üzerinden 9 taksitle alınan bir silahla, daha 17 yaşında hayattan koparıldı. Kadın cinayetleri artarken, mahkemeler katillere ceza indirimleri uyguluyor. Her geçen gün iktidar kadınlara yönelik baskıyı artırarak cinayetlerin, şiddetin ve tecavüzün önünü açıyor. Bireysel silahlanma, hem ruhsatlı hem ruhsatsız yayıldı ve arttı. Çocuklarımızın can güvenliği yok” dedi.

"YARIN O ÇOCUK BÜYÜYECEK"

17 yaşında başına isabet eden yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren Hanife Büşra Konyar’ın annesi Nakşiye Konyar da “Çocuklarına oyuncak silah alıp oyalansın diye eline tutuşturan ana, babalar. Yarın o çocuk büyüyünce eline silahı alıp düğün, nişan veya her türlü eğlencede havaya ateş edip birinin canını yakabilir. Çocukları silaha meyilli hale getirmeyin” dedi. Bir mekânda silahlı çatışma sırasında maganda kurşunu ile yaşamını yitiren 10 yaşındaki Selin Cebeci’nin annesi Sinem Cebeci de “Ateş eden kadar ona yardım eden silahı edinmesine yardımcı olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu. Etkinliğin sonunda yere serilen kırmızı halı üzerine karanfiller ve sembolik olarak ayakkabılar bırakılarak bireysel silahlanma protesto edildi.

Umut Vakfı 2022’nin 24 Eylül tarihine kadar medyaya yansıyan silahlı şiddet olaylarıyla ilgili veriler de yayımladı. Veriler şöyle: Toplam şiddet olayı: 2 bin 824, yaralanan: 3 bin 132 kişi, yaşamını yitiren: 1595 kişi.