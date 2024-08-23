Adana'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
Adana’da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Boş arsada park halindeki 34 PP 9733 plakalı otomobil, kaput kısmından alev aldı. Alevlerin kısa sürede otomobili sardığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede yangının, otomobilin elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
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