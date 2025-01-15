Adana'da 'ruhsatsız silah' baskını: 2 kardeş tutuklandı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:18

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:18

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Onur Mahallesi'ndeki müstakil eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada bir valizde ruhsatsız 11 tabanca, av tüfeği, çelik yelek, 34 şarjör, 19 silah parçası ve 4 mermi buldu. Bunun üzerine ikametteki Mehmet D. (49) ile kardeşi Şerif D. (42) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılar, evlerinde ele geçirilen silahlardan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.