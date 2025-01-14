Adana'da tutuklanmıştı: IŞİD sanığı için istenen ceza belli oldu

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturmada tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da tutuklanmıştı: IŞİD sanığı için istenen ceza belli oldu
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:01

Terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 30 Aralık 2024'te tutuklanan H.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık H.C. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, H.C'nin IŞİD'e katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve örgütsel eğitim aldığı belirtildi.

H.C'nin IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı, cep telefonunda Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlere ilişkin fotoğrafların tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.


Etiketler: #IŞİD #Adana

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