Adana'da sabaha karşı dehşet: Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!

Adana'da bir evde Yusuf Techi (64) ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

Adana'da sabaha karşı dehşet: Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:04

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, toplu taşıma sürücüsü Yusuf (64) eşi Hüsne Tehçi (64) ve Yusuf Tehçi’nin kız kardeşi Semiha Tehçi’nin (53) birlikte yaşadığı eve sabah saatlerinde bir GSM operatörü tamir için geldi.

Ancak kapıyı bir türlü açan olmayınca polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtırıp içeri girdiğinde kahvaltı sofrasında karı kocanın boğazının kesildiğini, Semiha Tehçi’nin ise kalbinden bıçaklandığını görerek 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

3 kişinin cenazesi ise ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Adana #Cinayet #ev

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