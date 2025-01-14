Valilik açıkladı: 20 yıl 5 ay hapisle aranan cinayet hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı
Adıyaman'da cinayetten 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alitaşı Mahallesi'nde hakkında "yakalama kararı" bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C.Y'yi yakaladı.
D.C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #hükümlü #Cinayet #Cinayet Dosyası
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