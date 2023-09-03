Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

AA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 21:22
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Abone Ol google-news

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.

Tufanbeyli Belediyesi ekipleri, ilçedeki caddelerde oluşan su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.


Player Alanı
Adana sağanak su

İlgili Haberler

Ankara'yı sağanak vurdu...

Ankara'yı sağanak vurdu...

En Çok Okunan Haberler