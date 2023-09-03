Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı.
Bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.
Tufanbeyli Belediyesi ekipleri, ilçedeki caddelerde oluşan su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.
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