Adana'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi, yollar suyla doldu

Adana'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar göle döndü.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 14:27
Adana'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi, yollar suyla doldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 13.00 sıralarında kentte sağanak ve fırtına etkili oldu. Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı.

Otoyolda trafik durdu. Su basan yollara, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler müdahale ediyor. 


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