Adana’da silah kaçakçılığı operasyonu

Adana’da kaçak silah satışı yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:46
Adana’da silah kaçakçılığı operasyonu
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak silah satışı yapılmasının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

İstihbari çalışmalar sonucu Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda; 2 tabanca, 1 makinalı tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ile tabancalara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.


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