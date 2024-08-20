Adana’da silah kaçakçılığı operasyonu
Adana’da kaçak silah satışı yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak silah satışı yapılmasının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
İstihbari çalışmalar sonucu Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda; 2 tabanca, 1 makinalı tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ile tabancalara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.
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