Adana’da silah kaçakçılığı operasyonu

Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:46

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:46

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak silah satışı yapılmasının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

İstihbari çalışmalar sonucu Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda; 2 tabanca, 1 makinalı tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ile tabancalara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.