‘Silahla vurulduğu’ iddiası… Özgür Özel’den yanıt geldi!

CHP lideri Özgür Özel'in bacağının kırılmadığı, bacağından vurulduğu iddia edilmişti. CHP’den de yalanlanan iddia üzerine gazeteci Yarkadaş’ın sorusunu yanıtlayan Özgür Özel “Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 22:14
‘Silahla vurulduğu’ iddiası… Özgür Özel’den yanıt geldi!
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Prof. Dr. İbrahim Öztürk'ün CHP lideri Özel'in bacağının kırılmadığı, bacağından vurulduğu iddialarının ardından İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak da bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Özel'in bacağından vurulduğunu söylemiş, CHP İletişim hesabından Özel'in vurulduğu iddiası reddedilmişti.

Söz konusu iddialar üzerine Özel’i aradığını söyleyen gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 yayınında konuşmayı aktardı. Yarkadaş şunları söyledi: 

"Bugün Özgür Özel’i aradım ‘böyle bir şey dolaşıyor ortada, bu nedir’ dedim. Özgür Özel ‘Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim’ dedi."


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