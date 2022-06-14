Adana’da silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı
Adana’da motosikletli 2 kişi kar maskesiyle geldikleri kuyumcuyu silahla yaralayıp altın ve paraları alarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesinde bulunan Hanifi Çetinkaya’ya (42) ait kuyumcuda saat 19.50 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, kimliği belirsiz kar maskeli 2 kişi motosiklet ile kuyumcunun önüne geldi. Kuyumcuya giren 2 şahıs yanlarında getirdikleri silahla Hanifi Çetinkaya’yı ayağından vurdu.
Kuyumcu Çetinkaya vurularak yere düşerken soyguncular da dükkandaki bir miktar para ve altını çalarak olay yerinden kaçtı.
Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatırken vurulan Hanifi Çetinkaya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuyumcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kuyumcu çalışanı Halil Başdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında dışarıda olduğunu geldiğinde ise patronunun vurulduğunu gördüğünü söyledi.
Video Haberler
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor yorumcusuna tepki