Beykoz’da eski sevgili dehşeti: Çeteyle anlaşıp silahlı saldırı düzenletti
Beykoz’da M.K. isimli kadın, ayrıldığı eski erkek arkadaşı M.Ş.’ye çete üyeleriyle birlikte tuzak kurdu. Çete üyeleri, M.Ş.'yi önce tehdit etti, ardından evine silahlı saldırı düzenledi.
Beykoz’da iş insanı M.Ş., ayrıldığı eski kız arkadaşı M.K. tarafından bir çeteyle iş birliği yapılarak hedef alındı. Çete üyeleri, M.Ş.'yi önce tehdit etti, ardından evine silahlı saldırı düzenledi. İş insanından 25 milyon TL talep eden çete, "Bu cezayı öde, yoksa seni ve aileni öldürürüz" diyerek şantaj yaptı.
Olayın ardından M.Ş.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K.’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
Etiketler: #Beykoz #silahlı saldırı #Şantaj
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