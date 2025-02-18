İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: Onlarca boş kovan bulundu!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:27

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:26

Olay, 16 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bir grup, husumetli oldukları öğrenilen başka bir gruba caddede otomobille ilerledikleri sırada silahla ateş açtı.

Otomobildeki grubunda karşılık vermesiyle silahlı çatışma yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan ev, araç ve işyerlerine kurşun isabet etti.

ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri caddede onlarca boş kovan bulurken şüphelileri yakalamak için harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılana aramalarda ise olayda kullandıkları düşünülen 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Olayın ardından kaçan şüpheliler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatışmanın ardından otomobille kaçan şüphelilerin park halindeki bir araca çarptıktan sonra durmadan yola devam ettikleri görülüyor.