Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'da arkadaşlarıyla otururken yanlarına yanaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Sadık Ali Acar (27), karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde; 30 Temmuz Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında arkadaşlarıyla yol kenarında oturan Sadık Ali Acar, yanlarına yaklaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Acar, karnına isabet kurşunla yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Acar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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