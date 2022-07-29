Sarıyer'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Sarıyer'de, iki grup arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir şüpheli teslim oldu. Diğer şüpheliler ise aranıyor.
Bahçeköy Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan grup, bir süre sonra motosikletlerle olay yerine dönerek tartıştıkları kişilere ateş etti.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, başına mermi isabet eden Enes A'nın (30) hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kolundan yaralanan bir kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Bir şüphelinin polise teslim olduğu olayda, kaçan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
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