Adana’da sokak ortasında çatışma: 1 ağır yaralı
Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.
Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde, Erkan A. ile H.A. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. H.A., Erkan A.’yı göğsünden ve bacaklarından vurdu. H.A. daha sonra tabancayı olay yerine atarak hızla kaçtı.
DURUMU AĞIR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Erkan A.’yı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabancayı ele geçirdi. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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