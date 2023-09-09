Adana İmamoğlu'nda 3 gün arayla ikinci orman yangını!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 08:50

Güncelleme: 09.09.2023 - 08:50

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'ndeki ormanda gece saatlerinde çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. İmamoğlu ve Kozan Orman İşletme müdürlükleri ile yakın bölgede görevli 10 arazöz, 10 su tankı ve 80 personel, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

1 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangın nedeniyle 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.



3 GÜN ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI!

Öte yandan, 3 gün önce de aynı bölgede orman yangını çıkmış, alevler kısa sürede söndürülmüştü.

