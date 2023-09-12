Özel ekip kurulmuştu: Adana'daki korkunç cinayette yeni gelişme

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, özel ekip tarafından yakalandı.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:13
Özel ekip kurulmuştu: Adana'daki korkunç cinayette yeni gelişme
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, 30 Temmuz'da Çamlıbel Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişilerce panelvana düzenlenen silahlı saldırıda Ali Ç'nin (32) vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili olayı aydınlatmak için özel ekip oluşturdu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada maktulün ağabeyi İbrahim Ç'nin 8 Ekim 2021'de ilçedeki 19 Mayıs Mahallesi'nde Murat P'nin tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklandığını belirledi.

Ali Ç'nin intikam amacıyla öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, maktul Murat P'nin yakınlarını takibe aldı. Murat P'nin kardeşi Ozan P'nin (21) olayın ardından kaybolduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı adrese operasyon düzenleyerek yakaladı.

TUTUKLANDI

Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız hafif makineli tüfek ile tabanca ele geçirildi. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Ozan P, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, olaya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ali Ç, Çamlıbel Mahallesi'nde yolcu konumunda olduğu panelvana tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı.


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