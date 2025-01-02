Adana’da sokak ortasında cinayet! Araç terk edilmiş halde bulundu

Adana’nın Seyhan ilçesinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki Hakan Aksoy yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli, olay yerinden kaçtıkları otomobili 4 kilometre uzakta terk etti. Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Adana’da sokak ortasında cinayet! Araç terk edilmiş halde bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:50

Adana’nın Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, Hakan Aksoy adındaki bir kişi, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen iki şüpheli, olay yerinden otomobille kaçtı. Kaçış aracı, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu.

Otomobille seyir halinde olan iki şüpheli, yolda yürüyen Hakan Aksoy’a yaklaştı. Araçtan inmeden tabancayla ateş açan saldırganlar, Aksoy’un başına kurşun isabet ettirerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Hakan Aksoy’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Aksoy’un cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, saldırganların kullandığı otomobili Mithatpaşa Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adana #Seyhan #Cinayet

İlgili Haberler

'Noel Baba cinayeti' şüphelisi tutuklandı

'Noel Baba cinayeti' şüphelisi tutuklandı
Çocuğa cinsel istismardan hapis yatmış... Gelinini öldüren sanığa 'haksız tahrik indirimi': Her adımı planlanmış bir cinayet!

Çocuğa cinsel istismardan hapis yatmış... Gelinini öldüren sanığa 'haksız tahrik indirimi': Her adımı planlanmış bir cinayet!
Sakarya’da yılbaşı gecesi ‘noel baba’ kostümüyle cinayet işledi: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı!

Sakarya’da yılbaşı gecesi ‘noel baba’ kostümüyle cinayet işledi: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler