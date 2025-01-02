Adana’da sokak ortasında cinayet! Araç terk edilmiş halde bulundu

Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:50

Güncelleme: 02.01.2025 - 17:50

Adana’nın Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, Hakan Aksoy adındaki bir kişi, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen iki şüpheli, olay yerinden otomobille kaçtı. Kaçış aracı, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu.

Otomobille seyir halinde olan iki şüpheli, yolda yürüyen Hakan Aksoy’a yaklaştı. Araçtan inmeden tabancayla ateş açan saldırganlar, Aksoy’un başına kurşun isabet ettirerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Hakan Aksoy’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Aksoy’un cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, saldırganların kullandığı otomobili Mithatpaşa Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için soruşturma başlatıldı.