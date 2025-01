Çocuğa cinsel istismardan hapis yatmış... Gelinini öldüren sanığa 'haksız tahrik indirimi': Her adımı planlanmış bir cinayet!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:50

Güncelleme: 02.01.2025 - 11:50

Karabük’te Tarık Çimen, ceazevinden çıktıktan sonra gelini Karabeyaz Çimen’i katletti. Mahkemenin verdiği kararda sanık Tarık Çimen, gelini Karbeyaz Çimen’i kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırıldı ancak mahkeme, cezada indirim uygulayarak cezayı 24 yıla düşürdü. Oğlu Samet Çimen’e yönelik saldırısı nedeniyle alt soyu öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezası ve eşi Güler Çimen’e yönelik silahla tehdit suçundan ise 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

"HER BİRİNİN BAŞINA MEMUR MU DİKECEĞİZ?"

Tarık Çimen’in çocuğun cinsel istismarı suçundan hapis yattığı belirtilirken, çıktıktan sonra da bir çocuğu istismar ettiği iddia edildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Arzu Sena Topuz yaşananlara ilişkin "Çocuğun cinsel istismarı suçunu ihbar edenler müvekkillerimiz ve maktul olduğu için Tarık Çimen aileyi rahatsız ediyor" dedi. Çimen hakkında ailenin defalarca şikayetçi olduğu belirtilirken, avukat Topuz, müvekkillerin kolluğa ‘’bu adam bizi öldürecek, hiçbir memuru görevlendirilemez misiniz güvenliğimizi sağlamaları için" sorusu üzerine ise "ülkede kaç milyon insan yaşıyor bunca insanın her birinin başına birer memur mu dikeceğiz?’’ cevabını aldıklarını da dile getirdi.

"Maalesef işleneceği besbelli olan bir cinayet işlenmiş" diyen Topuz, "Biz bu cinayetin işleneceğini sadece sanığın suça yatkın kişiliğinden anlamıyoruz, sadece mağdurların ve maktulün ‘’bizi öldürecek’’ yardım çığlıklarından de anlamıyoruz, sanık haftalarca kendi ağzıyla mağdurları ve maktulü öldüreceğini söylemiş. Buna ilişkin birçok şikayet yapılmış. Özellikle olay gecesi suçun işleneceği besbelli iken maktul ve mağdurlar karakol kapısında gönderilmiş. Şimdi her şeyden önce ‘’Karbeyaz'ın katili yalnızca Tarık Çimen mi?’’ Diye sormak lazım" dedi. Topuz sözlerini şu şekilde noktaladı: "Ortada her adımı planlanmış bir cinayet var. Tarık Çimen her ne kadar ailenin ihbarı sebebiyle çocuğun cinsel istismarından yargılanıyor ise de ne bu olayın ihbar edilmesinin ne de ailenin bu sebeple Tarık Çimen’den kendilerine yönelen saldırılara verdikleri tepkilerin, ölüm için haksız tahrik indirimi olamayacağını her aşamada sürekli söyledik. Ama en nihayetinde yaşanan bu husumet karbeyaza yönelik cinayette haksız tahrik indirimi sebebi sayıldı. Biz cezanın artırılması ve indirimlerin kaldırılması için kararı istinaf edeceğiz. Ancak hesap sormaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.