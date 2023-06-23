Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma: Yoldan geçerken vurulan 5 kişiden 1'i öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında sokakta çıkan, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgada, yoldan geçerken vurulan 5 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 07:18
Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma: Yoldan geçerken vurulan 5 kişiden 1'i öldü
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Aydemiroğlu Mahallesi, Mahir Alp Boydak Bulvarı'nda, saat 23.30 sıralarında; sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açarken, iddiaya göre, o sırada yoldan geçen Cihan M., Diyar B., Sedat U., Mahsup H. ile motosikletiyle seyir halindeki Burak Ali Yılmaz, vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı.

Çevredekilerin yaralandığını gören şüpheliler gecenin karanlığından faydalanıp kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, 4 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Diyar B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. 


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