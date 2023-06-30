Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da sokakta sohbet eden gruba, motosikletle yanlarından geçen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Grupta bulunan kişilerin de ateş açmasıyla çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Silahlı kavga anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 07:30
Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde iddiaya göre Resul Aydemir ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, motosikletiyle birlikte husumetli olduğu S.E. ve oğlu M.E.’nin oturduğu sokağa girdi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sokakta akrabalarıyla sohbet eden baba ve oğlu, kendisine silahla yaklaşan motosikletteki kişileri fark edince tabancayla ateş saçtı. İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş ettiği anlar ise bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Resul Aydemir (17), tedavi görüğü hastanede doktorlarıhn çabalarına rağmen kurtarılamadı. 

Diğer 2 yaralının ise tedavileri sürüyor.


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