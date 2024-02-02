Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı
Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden kendilerini kadın olarak tanıtıp, sohbet sırasında elde ettikleri bilgi ve fotoğraflarla birçok kişiden şantajla dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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