Yalova ve İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama
Yalova ve İstanbul’da jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde 2023 yılı eylül ayı içinde değişik tarihlerde piyasaya sahte para sürme olaylarını araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçun örgütlü ve organize şekilde gerçekleştirildiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri 5 şüphelinin ikamet ve üst aramalarında 214 adet sahte 100 TL, 36 adet sahte 200 TL, 2 adet sahte 100 ABD doları ele geçirdi.
Sahte banknot seri numaralarının, Merkez Bankası Sahte Banknot İzleme Sistemi'nde yapılan sorgulaması sonucunda aynı seri numarasına sahip banknotların ülke genelinde bin 640 olayda kullanıldığı tespit edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden O.A. ve D.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.A., E.Y ve H.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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