Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Koza Mahallesi Sümbül Caddesi'nde bir kişi sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden yurttaşlar, akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı.
Vatandaşlar, suda sürüklenen kişinin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.
Dalgıç polislerin kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.
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