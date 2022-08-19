26 gündür aranıyordu, sulama kanalında 'tüfekle vurulmuş' cesedi bulundu

19 Ağustos 2022 Cuma, 13:25

Karapınar Mahallesi'nde yaşayan, evli, 2 çocuk babası emekli çiftçi Edip Coşkun, 24 Temmuz günü motosikletiyle evden çıktı. Eve dönmeyen Coşkun’a ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, Coşkun’un bulunması için çalışma başlattı, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

SIRTINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ

Arama çalışmaları sürerken, dün akşam jandarmaya, mahalledeki sulama kanalında bir motosiklet ve ayakkabı görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekibin yaptığı aramada Edip Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede Coşkun'un sırtından tüfekle vurulduğu belirlendi.

Edip Coşkun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin morguna gönderildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, bölgede güvenlik kamerası görüntülerinden ve telefon görüşmelerinden yola çıkarak Coşkun'un en son görüştüğü Karapınar mahallesi muhtarının oğlu Mustafa T.'yi gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Mustafa T., sorgusunda suçunu itiraf edip, Coşkun'u aralarındaki para meselesi yüzünden çıkan tartışmada kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Mustafa T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

MUHTAR OLAN BABAYA DA GÖZALTI

Edip Coşkun'un (60) kayıp olarak aranırken, 26 gün sonra sulama kanalında tüfekle öldürülmüş bulunmasıyla ilgili Mustafa T.'nin ardından Karapınar Mahallesi muhtarı olan babası Aziz T. de gözaltına alındı.

Baba ile oğlunun jandarmadaki sorguları sürerken, Karapınar Mahallesi Kirpice mevkisindeki sulama kanalında, motosikletinin bulunduğu yerin 25 metre ilerisinde, kamyon şoförünün ihbarıyla cesedine ulaşılan Coşkun'un öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

BORÇ NEDENİYLE TARTIŞMIŞ

Bakkal olan Mustafa T.'nin, Kuyucak Pazarı'nda karşılaştığı Edip Coşkun'la kendisine daha önce borç olarak verdiği 11 bin lirayı istemesi üzerine tartıştıklarını, kendisine küfür ve hakaret etmesi nedeniyle sinirlenip, öldürdüğünü söylediği öğrenildi.