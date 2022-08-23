El frenini çekmeyi unuttu, araç 'sulama kanalına' düştü

Düzce’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu arazi aracı sulama kanalına düştü. Bu anlar kamera tarafından kaydedildi.

İHA
23 Ağustos 2022 Salı, 16:33
El frenini çekmeyi unuttu, araç 'sulama kanalına' düştü
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Düzce’nin Konuralp bölgesinde, T. A.’ya ait arazi aracı ile birlikte Şehit Murat Demir Mahallesi’ndeki evine geldi. Arabadan inerek eve giren T.A. aracının el frenini çekmeyi unutunca, araç bulunduğu yerden kayarak sulama kanalına düştü.

ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Belli bir süre sonra aracının sulama kanalına düştüğünü fark eden T. A. durumu ekiplere bildirdi. Çekici ile kanaldan çıkarılan araçta maddi hasar oluşurken, olay kameralara anbean yansıdı.


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