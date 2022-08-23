El frenini çekmeyi unuttu, araç 'sulama kanalına' düştü
Düzce’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu arazi aracı sulama kanalına düştü. Bu anlar kamera tarafından kaydedildi.
Düzce’nin Konuralp bölgesinde, T. A.’ya ait arazi aracı ile birlikte Şehit Murat Demir Mahallesi’ndeki evine geldi. Arabadan inerek eve giren T.A. aracının el frenini çekmeyi unutunca, araç bulunduğu yerden kayarak sulama kanalına düştü.
ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU
Belli bir süre sonra aracının sulama kanalına düştüğünü fark eden T. A. durumu ekiplere bildirdi. Çekici ile kanaldan çıkarılan araçta maddi hasar oluşurken, olay kameralara anbean yansıdı.
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