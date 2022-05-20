Adana'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu

20 Mayıs 2022 Cuma, 17:40

Hasan A. (18) ile arkadaşı Emin A. (19) serinlemek için merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Hasan A. ve Emin A'nın akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine diğer arkadaşları durumu polise bildirdi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Olay yerine giden gencin yakınları da gözyaşı dökerek çalışmaları izledi. Dalgıç polislerin kanaldaki aramaları sürüyor.