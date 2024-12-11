Antalya’da tefecilik operasyonu: Örgüt lideri yakalandı!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:06

Güncelleme: 11.12.2024 - 16:06

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Serik İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 11 Haziran tarihinde tefecilik operasyonu yapıldı.

Operasyon kapsamında; 6 aydır firari durumda olan, 8 ayrı suç kaydı bulunan ve halen kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan S.C. isimli örgüt lideri yakalandı.

Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.