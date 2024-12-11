Antalya’da tefecilik operasyonu: Örgüt lideri yakalandı!

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 6 aydır firari olan ve 8 ayrı suç kaydı ile 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan örgüt lideri yakalandı.

Antalya’da tefecilik operasyonu: Örgüt lideri yakalandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:06

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Serik İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 11 Haziran tarihinde tefecilik operasyonu yapıldı.

Operasyon kapsamında; 6 aydır firari durumda olan, 8 ayrı suç kaydı bulunan ve halen kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan S.C. isimli örgüt lideri yakalandı.

Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Antalya #Hapis Cezası #hapis

İlgili Haberler

17 yıl hapis cezası ile aranıyordu: Çorum'da yakalandı

17 yıl hapis cezası ile aranıyordu: Çorum'da yakalandı
Suçlamaları kabul etmedi: Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Suçlamaları kabul etmedi: Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
Suç makinası Bursa'da yakalandı: 11 ayrı dosya ve 35 yıl hapis cezası....

Suç makinası Bursa'da yakalandı: 11 ayrı dosya ve 35 yıl hapis cezası....
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler