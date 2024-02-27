Adana'da uyuşturucu operasyonu: 28 tutuklama
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 47 zanlıdan 28'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 11 kilo 778 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 988 sentetik ecza, 892 uyuşturucu hap, 2 kilo 846 gram esrar, 284 kök Hint keneviri, 14 gram kokain ile ruhsatsız 6 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 47 şüpheliden 28'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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