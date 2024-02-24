Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:48
Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 245 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar, 2 hassas terazi, 7 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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