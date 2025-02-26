Adana'da uyuşturucu operasyonu: 50 şüpheli tutuklandı!
Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 59 zanlıdan 50'si tutuklandı. Aramalarda; 11 kilo 713 gram esrar, 2 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 206 gram kokain, 136 gram eroin, 987 uyuşturucu hap ile 5 bin 660 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Şubat'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerini aradı.
Aramalarda 11 kilo 713 gram esrar, 2 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 206 gram kokain, 136 gram eroin, 987 uyuşturucu hap ile 5 bin 660 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 50'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
Narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması ve çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca görüntülendi.
Etiketler: #Adana #narkotik #Operasyon #uyuşturucu
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