Bayburt’ta 'uyuşturucu' baskını: 3 şüpheli şahsa yapıldı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:40

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:41

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araç içerisinde bulunan A.T, Z.Ç ve O.O isimli şahısların üzerleri arandı. Yapılan adli aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

ÜÇÜNE DE İŞLEM YAPILDI

Şüpheli şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan’ adli işlem uygulandı.