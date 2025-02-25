Bayburt’ta 'uyuşturucu' baskını: 3 şüpheli şahsa yapıldı

Bayburt’ta polisin şüphe üzerine durdurduğu araç içerisinde bulunan şahıslara yönelik yapılan aramada, 3 şüphelinin üzerinden bir miktar esrar maddesi çıktı. A.T, Z.Ç ve O.O isimli şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Bayburt’ta 'uyuşturucu' baskını: 3 şüpheli şahsa yapıldı
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:40

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araç içerisinde bulunan A.T, Z.Ç ve O.O isimli şahısların üzerleri arandı. Yapılan adli aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

ÜÇÜNE DE İŞLEM YAPILDI

Şüpheli şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan’ adli işlem uygulandı.


Etiketler: #bayburt #uyuşturucu

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