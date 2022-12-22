Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Karataş Emniyet Amirliği, ilçede uyuşturucu ticareti yapanların belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla 7 zanlının kimliğini ve adresini tespit etti.
Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheliler S.B, O.T, U.D.T, F.B, S.E, F.E. ve E.B. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde 350 gram esrar, 57 uyuşturucu hap, 1,22 gram eroin, 6,33 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 av tüfeği ve bu silahlara ait 69 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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