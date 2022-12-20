İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 111 kişiden 42 'si tutuklandı

20 Aralık 2022 Salı, 19:42

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir merkezli olarak 4 farklı kentte yapılan 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda 111 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 42'sinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyonda, 35 kiloya yakın metamfetamin, 451 bini aşkın sentetik uyuşturucu hap, 20 bin adetten fazla ecstasy hapın ele geçirildiğini, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 810 bin TL'ye de el konulduğunu bildiren Vali Köşger, "İzmir'in en önemli sorunlarından birisi uyuşturucuyla mücadele. Bu konuda hem emniyetimiz hem jandarmamız, bütün sahaya tam saha pres yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte bugün bir basın toplantısı düzenleyerek İzmir merkezli uyuşturucu operasyonlarının detaylarını açıkladı.

8 farklı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli olarak bugün 4 farklı kentte polis ve jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğinin aktaran Vali Köşger, ele geçirilenleri ise şöyle açıkladı:

"34 kilo 978 gram metamfetamin maddesi, 451 bin 831 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 bin 3 adet ecstasy hap, 152,17 gram esrar maddesi, 9,20 gram kokain maddesi, 6 adet hassas terazi, 7 adet tabanca ve 220 adet fişek, 6 adet tüfek ve 37 adet kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 810 bin 220 TL ve 175 euro."

Vali Köşger, İzmir’in merkez ilçeleri başta olmak üzere Torbalı, Menderes ve Selçuk ilçeleri ile İstanbul, Mersin, Elazığ ve Muğla'daki 52 adrese düzenlenen baskınlarda 111 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.