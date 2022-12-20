İzmir merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

20 Aralık 2022 Salı, 17:59

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde İzmir merkezli olarak İstanbul, Mersin, Elazığ, Muğla illerindeki 52 adreste uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda, 33 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

42 TUTUKLU

Ayrıca, aynı dosya kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen tüm operasyonlarda 34 kilo 978 gram metamfetamin, 451 bin 831 sentetik uyuşturucu hap, 20 bin 3 uyuşturucu hap, 152,17 gram esrar, 9,20 gram kokain, 6 hassas terazi, 7 tabanca ile 220 fişek, 6 tüfek ve 37 kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 810 bin 220 TL ile 175 euro ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca, daha önce gözaltına alınan 78 şüpheliden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'TUTUKLAMA ORANI YÜZDE 30-35 ARTTI'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, valilik binasında düzenlediği basın toplantısıyla kentte uyuşturucuya karşı verilen mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Köşger, İzmir'in en önemli sorunlarından birinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirterek, şöyle konuştu: