İzmir merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. Aynı dosya kapsamında, daha önce yakalanan 78 şüpheliden 42'sinin tutuklandığı bildirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in en önemli sorununun uyuşturucuyla mücadele olduğunu iddia etti.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde İzmir merkezli olarak İstanbul, Mersin, Elazığ, Muğla illerindeki 52 adreste uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Operasyonlarda, 33 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
42 TUTUKLU
Ayrıca, aynı dosya kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen tüm operasyonlarda 34 kilo 978 gram metamfetamin, 451 bin 831 sentetik uyuşturucu hap, 20 bin 3 uyuşturucu hap, 152,17 gram esrar, 9,20 gram kokain, 6 hassas terazi, 7 tabanca ile 220 fişek, 6 tüfek ve 37 kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 810 bin 220 TL ile 175 euro ele geçirildiği belirtildi.
Ayrıca, daha önce gözaltına alınan 78 şüpheliden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'TUTUKLAMA ORANI YÜZDE 30-35 ARTTI'
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, valilik binasında düzenlediği basın toplantısıyla kentte uyuşturucuya karşı verilen mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Köşger, İzmir'in en önemli sorunlarından birinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
- "Yaklaşık 3 aydır devam eden, 8 projeli dosyayı neticelendirdik. Bu operasyonlarda, son yakalamalarla birlikte toplamda 111 şüpheliye ulaştık, bunlardan 42'si daha önce tutuklanmıştı. Tutuklanma oranı geçen yıllara göre toplamda yüzde 30-35 oranında artmış durumda. Hem emniyetimizin bu yakalamalarda konuyu delillendirmesi hususu bu noktada önem arz ediyor, hem de adliyemizin hassasiyetini gösteriyor. İzmir'de, 1 Ocak-19 Aralık itibariyle emniyet ve jandarma ekipleri bu yıl toplamda 2 bin 899 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 4 bin 761 şüpheliye adli işlem uygulanırken, 1962'si tutuklandı.
- Bu operasyonlarda yaklaşık 1168 kilogram esrar ve skunk, 147 kilogram metamfetamin, 27 kilogram bonzai, 26 kilogram kokain, 1 milyon 926 bin sentetik ecza, 100 bini aşkın ecstasy dediğimiz uyuşturucu hap, 500'ü aşkın hassas terazi, 584 tabanca ve 30 bin kökü aşkın kenevir ele geçirdik. Hem polisimiz hem de jandarmamız bu konuda 'tam saha pres'ini sürdürecek. Hem ailelerimiz hem de köy ve mahalle muhtarları yakalananlardan, tutuklamalardan, gözaltılardan, yani bu 'pres'ten duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar."
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