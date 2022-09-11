Adana'da üzerine tomruk devrilen işçi öldü
Adana'nın Feke ilçesinde, kamyondan devrilen tomrukların altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Feke Orman İşletme Müdürlüğünün Akkaya Mahallesi'ndeki deposunda çalışan Umut Durakçı (36), kamyona yüklenen tomruklardan bazılarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Durakçı, yaşamını yitirdi.
İşçinin cenazesi, hastanenin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
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